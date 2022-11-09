Эдельгериев: При отсутствии санкций РФ могла бы достичь углеродной нейтральности раньше

Россия старается выполнять взятые обязательства по климатическому вопросу, несмотря на введенные Западом санкции. Об этом сказал спецпредставитель Президента РФ по вопросам климата, глава делегации России на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Руслан Эдельгериев, передает ТАСС.

Основная задача в этом направлении – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. «Мы идем к этому, наши экономические модели и расчеты показывают, что мы с этим справимся», – сказал Эдельгериев.

Он также подчеркнул, что Россия смогла бы прийти к такому результату раньше – при отсутствии санкций, введенных Западом, и дискриминационного подхода.

«То есть, если сейчас мы заявили 2060-й год, а могли бы прийти, допустим, к 2050-у, если были бы общие углеродные рынки, если бы всеми странами признавались результаты климатических проектов, если бы был доступ к международному финансированию, доступ к технологиям», – резюмировал спецпредставитель Президента РФ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Западные страны, включая США, выступили против этого решения и начали усиливать санционное давление.