Эдди Сальседо забил дебютный гол за «Рубин»

Фото: rubin-kazan.ru

Итальянский нападающий «Рубина» Эдди Сальседо открыл счет в матче казанской команды против воронежского «Факела».

После выброса мяча из аута на 38-й минуте игры снаряд попытался выбить головой Александр Кокшаров – Эдди подстроился под отскок, после чего красиво «полуножницами» в падении отправил мяч в правый нижний угол ворот. Счет в матче на текущий момент – 1:0.

Напомним, итальянец уже отмечался в матче против самарских «Крыльев Советов», но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за положения футболиста вне игры.