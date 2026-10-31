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На главную ТИ-Спорт 31 октября 2026 16:05

Эдди Сальседо забил дебютный гол за «Рубин»

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Эдди Сальседо забил дебютный гол за «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Итальянский нападающий «Рубина» Эдди Сальседо открыл счет в матче казанской команды против воронежского «Факела».

После выброса мяча из аута на 38-й минуте игры снаряд попытался выбить головой Александр Кокшаров – Эдди подстроился под отскок, после чего красиво «полуножницами» в падении отправил мяч в правый нижний угол ворот. Счет в матче на текущий момент – 1:0.

Напомним, итальянец уже отмечался в матче против самарских «Крыльев Советов», но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за положения футболиста вне игры.

#фк рубин
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