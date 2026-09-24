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На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 20:35

Эдди Сальседо перешел в казанский «Рубин»

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Эдди Сальседо перешел в казанский «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Итальянский нападающий Эдди Сальседо перешел в казанский «Рубин» на правах свободного агента. Об этом сообщили на сайте клуба из столицы Татарстана.

Отмечается, что контракт с 24-летним игроком подписан до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.Сальседо будет играть в Казани под 10 номером.

Эдди является воспитанником академий «Дженоа» и миланского «Интера». В Серии А он провел 52 матча. А крайним клубом в его карьере был греческий «ОФИ» – там Сальседо отыграл 67 матчей, в которых отметился 19 голами и 5 голевыми передачами.

#футбольный клуб рубин
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