Фото: rubin-kazan.ru

Итальянский нападающий Эдди Сальседо перешел в казанский «Рубин» на правах свободного агента. Об этом сообщили на сайте клуба из столицы Татарстана.



Отмечается, что контракт с 24-летним игроком подписан до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.Сальседо будет играть в Казани под 10 номером.



Эдди является воспитанником академий «Дженоа» и миланского «Интера». В Серии А он провел 52 матча. А крайним клубом в его карьере был греческий «ОФИ» – там Сальседо отыграл 67 матчей, в которых отметился 19 голами и 5 голевыми передачами.