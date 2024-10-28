«Еда выходила через нос»: как в РКБ из гортани пациента удалили огромную редкую опухоль

Медики долго искали причину аномалии. Оказалось, что в гортани у мужчины выросла миксома – это доброкачественная опухоль из соединительной ткани.

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

«Обычно такие опухоли растут в сердце, а здесь в глотке»

Халим (имя изменено прим. ред.) живет в Набережных Челнах, ему 67 лет. Весной 2022 года с ним начало происходить что-то странное – пища, которую он ел, перестала проходить через горло, еда шла вверх и выходила через нос.

Медики долго искали причину аномалии, Халим ходил от врача к врачу, то в Челнах, то в Казани. Его направили в Республиканскую клиническую больницу.

Оказалось, что в гортани у мужчины выросла миксома – это доброкачественная опухоль из соединительной ткани. Случай был уникальным: обычно миксомы вырастают в сердце, образование в горле – редкость. В России было описано всего два подобных случая.

«Чаще всего опухоль бывает в сердце. В лор-органах она бывает в 7-9% случаев. Эта опухоль может вырасти в гортани, но такое случается в разы реже, чем в сердце», – объяснил «Татар-информу» оториноларинголог РКБ Алексей Васильев.

Тогда опухоль выросла до трех сантиметров в диаметре, ее благополучно удалили в клинике.

«Сделали операцию, вроде все нормально два года было», – отметил Халим.

Алексей Васильев: «Почему история повторилась? Когда оперируют сердце, это чаще всего делают открытым способом, опухоль можно удалить с запасом, видя ее естественные границы» Фото: © Владими Васильев / «Татар-информ»

«Для гортани опухоль была гигантсокй»

Но в этом году история повторилась – Халим не мог нормально есть, пища не проходила, забрасывалась в нос.

В Челнах мужчина сделал компьютерную томографию, сам увидел на снимке, что опухоль выросла снова. Пошел в свою поликлинику, по назначению врача сдал необходимые анализы. Халим позвонил оториноларингологу РКБ, тот пригласил его на осмотр в Казань, ведь врачам надо было видеть как именно на этот раз складывается ситуация. С готовыми анализами челнинец приехал в столицу Татарстана. Его сразу госпитализировали в РКБ, а на следующий день сделали операцию.

«Почему история повторилась? Когда оперируют сердце, это чаще всего делают открытым способом, опухоль можно удалить с запасом, видя ее естественные границы. Мы тоже можем оперировать открытым способом – открыть глотку, убрать опухоль под визуальным контролем. Но есть большие минусы – большая травматизация, 7-10 дней пациент питался бы через зонд, потому что глотка должна будет зажить, если мы ее вскроем. Поэтому мы более щадящим методом шли. Для глотки типично, что опухоль растет по межмышечным волокнам, мы не можем даже при открытой операции быть на все 100% уверены, где ее границы. Для глотки очень типичен высокий риск рецидива», – объяснил Алексей Васильев.

Миксома расположилась там, где идет перекрест – впереди дыхательные пути, сзади – пищеварительные Фото: пресс-служба РКБ

Миксома расположилась там, где идет перекрест – впереди дыхательные пути, сзади – пищеварительные. Она расположилась у задней стенки глотки, росла в сторону гортани.

«Мне объяснили, что могут сделать операцию через разрез на шее. Так лучше видно будет опухоль. Но оно будет долго заживать, там ведь столько сосудов», – вспомнил мужчина.

Халим рассказал, что в день операции волнения не было.

«Врачи были в себе уверены, я чувствовал, что они знают, как надо делать. Заранее мне говорили, как себя вести», – рассказал Халим.

Операция продлилась полтора часа, она была непростой – удаляли опухоль через рот, дополнительные разрезы не потребовались.

«Мы поэтапно отделяли опухоль от внешнего крепления, выворачивали ее и пытались отделить от ложа. Технические сложности были связаны с тем, что опухоль была не полностью в поле зрения, но к этому мы были готовы. Все шло по плану, без осложнений», – подчеркнул оториноларинголог.

На этот раз миксома выросла в диаметре до восьми сантиметров, для гортани – это очень много. По словам медиков, Халим должен был проверяться чаще, тогда опухоль бы заметили на более раннем сроке, она не успела бы вырасти до таких размеров.

Операция продлилась полтора часа, она была непростой – удаляли опухоль через рот, дополнительные разрезы не потребовались Фото: пресс-служба РКБ

Почему возникают миксомы?

Точную причину возникновения таких новообразований выяснить пока не удалось, миксома – слишком редкая опухоль, статистических данных слишком мало. По словам врача, вероятнее всего, что такие опухоли заложены изначально в человеке, то есть дефект был еще у эмбриона. А когда иммунитет человека перестает справляться, миксома начинает расти.

Алексей Васильев отметил, что его помощник – врач-ординатор – готовит статью об этом уникальном случае, в планах подать еее в один из медицинских журналов. Вполне возможно, что случай из Татарстана станет третьим описанным в России.

Точную причину возникновения таких новообразований выяснить пока не удалось, миксома – слишком редкая опухоль Фото: пресс-служба РКБ

Сейчас Халим идет на поправку, через несколько дней его планируют выписать. Но так как риск рецидива все равно есть, пациента будут часто приглашать в РКБ на профилактические осмотры.

По словам Халима, его очень поддерживает семья, они созваниваются каждый день – разговоры с близкими очень помогают.

«Врачи мне сказали пить мелкими глотками, есть мелкими кусочками, чтобы стенки гортани не царапались. Мне сейчас спешить некуда, я сейчас на пенсии», – объяснил Халим.

У Халима есть мечта, после выписки из больницы он очень хочет сходить на рыбалку.