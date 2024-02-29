Еда как произведение искусства: в КИУ прошла I Всероссийская арт-выставка фуд-дизайна

Фото: пресс-служба КИУ им. Тимирясова

В день рождения известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова (1927–1984) в Казанском инновационном университете имени В. Г. Тимирясова состоялась I Всероссийская арт-выставка объектов фуд-дизайна среди учащихся средних профессиональных учебных заведений, приуроченная к 30-летию КИУ. В ней приняли участие более 135 студентов ссузов со всей России. Мероприятие было организовано вузом при поддержке Министерства образования и науки РТ.

Фото: пресс-служба КИУ им. Тимирясова

Арт-выставка стала настоящим пространством творчества, вдохновения и новых идей. Представленный участниками фуд-дизайн, совмещающий искусство и гастрономию, поразил разнообразием, креативностью и красотой всех присутствующих.

Приветствуя участников, ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова отметила: «Сегодня образование и наука развиваются настолько стремительно, что все специальности становятся мультидисциплинарными. Еще недавно трудно было себе представить, что специалисты в области кулинарии будут соревноваться в искусстве кулинарного дизайна, а дизайнеры будут разрабатывать блюда для объектов общественного питания.Это говорит о том, что в основе профессии и дизайнера, и повара, и специалиста по туризму лежат креатив и инициатива, которые всегда приводят к успеху».

Заместитель директора Комитета по развитию туризма города Казани Диана Абдулхакова выразила уверенность в успехе этой уникальной выставки, которая объединила изобразительное искусство и гастрономию, подчеркнув, что «появление таких проектов в нашем городе, который является не только спортивной столицей России, но и гастрономической, способствует его развитию и закреплению за ним этого статуса».

Фото: пресс-служба КИУ им. Тимирясова

Напомнив о важности подготовки кадров для развития туристической отрасли в республике, начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Андрей Федоров заметил: «Традиционно Казанский инновационный университет смотрит вперед и готовит кадры, которые будут востребованы в ближайшее время».

Всероссийская арт-выставка объектов фуд-дизайна стала площадкой для более чем 130 молодых учащихся из разных уголков России, включая Вологду, Пензу и Йошкар-Олу. Студенты средних профессиональных учебных заведений продемонстрировали свои творческие работы в девяти уникальных номинациях, включая художественные изделия из пищевых продуктов, работы из теста, шоколада и сахара, свадебный каравай, дизайн среды предприятий общественного питания, гастрономический туризм и так далее.

Сестры-близняшки из Заинского политехнического колледжа Виктория и Анастасия Попковы учатся на технологов продукции общественного питания. Студентки смастерили оригинальную чайную композицию из четырех пачек макарон: большой самовар, поднос, чашку, блюдце, ложку, сахарницу и конфетницу. Макаронные изделия скреплены клеем ПВА и покрашены. На кропотливую работу потребовалось около месяца. По словам участниц, самым трудоемким предметом оказался самовар, за основу которого был взят воздушный шар. Чайная композиция служит символом сплочения семьи, которая собирается за большим столом, чтобы пообщаться.

Фото: пресс-служба КИУ им. Тимирясова

Студентка Набережночелнинского технологического техникума Лирина Шарафутдинова испекла на конкурс трехъярусный свадебный каравай из двухцветного теста, украшенный двумя лебедями — символами любви и верности. «Каравай сделан из ржаной и пшеничной муки, два цвета символизируют воссоединение женской и мужской душ. Изделие весит 5,5 килограмма, на его изготовление потребовалось три дня. Мне помогали мастера и одногруппники», — отметила Лирина.

Студентки Нижнекамского филиала КИУ Александра Доловатенко и Полина Гришина учатся на технологов общественного питания. Они изготовили оригинальную съедобную цветочную композицию из сахарной мастики, которую назвали «Наедине с мечтой». В центре композиции — миниатюрные фигуры мужчины, женщины и ребенка. «Каждый человек мечтает о большой, крепкой, дружной семье. Мы хотим, чтобы каждый, посмотрев на нашу работу, мог представить себя на месте этой счастливой семьи», — пояснила Александра.

Фото: пресс-служба КИУ им. Тимирясова

Еще одну оригинальную работу — громадную картину из пищевых продуктов представила первокурсница Василина Филенкова из Набережночелнинского технологического техникума. Работа называется «Моя семья — мое богатство». Ее основа сделана из сахарной мастики, также в работе использовались шоколадная и сахарная глазурь, карамель, кукурузный крахмал, вафельная бумага, красители. Главная героиня, девочка в шляпке, выдувает мыльные пузыри, каждый из которых имеет свой смысл. В самом большом пузыре раскрыт образ счастливой семьи. Не осталась без внимания и тема специальной военной операции (СВО). «Сейчас много пап ушли защищать Родину. Наша картина со смыслом — мы хотим сказать, что семьи ждут возвращения своих защитников», — сказала преподаватель техникума Анастасия Ротанова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Оценивая работы участников, члены экспертной комиссии — шефы-кондитеры, заслуженные деятели искусств Республики Татарстан, архитекторы, дизайнеры, директора туристических организаций — учитывали технику и уровень сложности выполнения работы, мастерство использования материалов (ингредиентов), художественное и профессиональное исполнение, общее впечатление и презентацию.

Победителями и призерами выставки в каждой из номинаций стали те участники, которые набрали наибольшее количество баллов. Они были награждены дипломами и ценными призами.

I Всероссийская арт-выставка объектов фуд-дизайна стала удивительной площадкой для демонстрации креативного потенциала молодежи, а также вдохновляющим примером свежих идей и художественной фантазии, которую современные таланты приносят в мир гастрономии и дизайна.