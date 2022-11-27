Economist: Попытки наступления на Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами

Возможные попытки наступления ВСУ на Крым могут расстроить отношения между украинским Президентом Владимиром Зеленским и его западными коллегами. Об этом пишет британский журнал The Economist, передает ТАСС.

Хотя киевский режим не может себе позволить разногласия с западными партнерами, украинское руководство не исключает проведения наступательной операции в Крыму, при этом не обращая внимания на потенциально крупные потери в случае таких попыток. Украинские источники The Economist признают, что Киеву будет непросто «вернуть» Крым и часть Донбасса, в том числе из-за отсутствия широкой сети осведомителей.

Издание пишет, что западные политики опасаются эскалации конфликта при наступления ВСУ на Крым и возможного применения ядерного оружия Россией в качестве ответных мер.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.