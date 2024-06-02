Economist: Набиуллиной усилили охрану после поднятия ставки до 20%

Охрана стала усиленнее охранять главу ЦБ Эльвиру Набиуллину после того, как ключевую ставку подняли до рекордных 20%. Об этом пишет The Economist со слов одного из сотрудников центральной кредитной организации.

Напомним, ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% 28 февраля 2022-го. Такой показатель стал максимальным за всю историю. Причем подняли ставку сразу на 1050 б. п, что также стало рекордом по темпу повышения. В Центробанке тогда пояснили, что такая мера необходима из-за кардинальных изменений внешних условий для экономики РФ. Повышение ключевой ставки поможет «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», писал регулятор.

При этом через месяц ключевую ставку стали потихоньку снижать. Уже в сентябре 2022 года она составила всего 7,5%, но в июле 2023-го снова пошел рост. Причем всего за полгода ее повысили вдвое – до 16% годовых. И последние шесть месяцев ставка остается неизменной. Интересно, что, согласно базовому сценарию Центрального банка, ставку могут начать снижать во второй половине текущего года.

Как сказал собеседник Economist, Набиуллина отличалась «стальной решимостью». Она даже прославилась среди коллег как «Стальная Эльвира». Даже сильные мужчины боялись заходить к ней в кабинет, рассказал экс-коллега из Минэкономики РФ.

Интересно, что, со слов спикера, Набиуллина проводит много времени в здании ЦБ. Там даже «открыли» для нее парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

Экс-советник по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл предположил, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после того, как закончится украинский конфликт. Он подчеркнул, что рано или поздно Запад все равно вернет свой бизнес в Россию и тогда «Набиуллина, возможно, станет тем человеком, с которым западные предприниматели смогут вести бизнес».

Набиуллина работала в министерстве экономики РФ с 1994 по 1998 год, уйдя с должности замминистра экономики. В 2000-м она стала первым замминистра экономического развития и внешней торговли Минэкономики, а в 2007 году стала руководителем ведомства. В 2012-м она перешла на должность помощника Президента по экономическим вопросам, а в 2013 году стала главой ЦБ.