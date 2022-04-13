news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
13 апреля 2022  16:34
Дамир Садриев

EA Sports удалили из FIFA 22 сборную России и все российские клубы

news_top_970_100

EA Sports выпустила девятое обновление футбольного симулятора FIFA 22. Новый патч был почти полностью посвящен удалению российских клубов и сборной РФ из игры.

После обновления из игры пропали российские клубы (ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»), сборная России, а также стадион красно-белых «Открытие Банк Арена». Если у пользователя в качестве любимой команды был выбран российский клуб, он автоматически будет изменен на ПСЖ.

Стоит отметить, что российские футболисты в игре останутся. 

Ранее EA Sports анонсировал удаление сборных России и Беларуси по хоккею из игры NHL 22.

#футбол #ФИФА
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное