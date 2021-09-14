E-Com Portal поможет развитию электронной торговли в Татарстане

В Экспертный совет при центре электронной торговли (ЦЭТ) «Маркетплейс.Легко» вошла татарстанская компания E-Com Portal, сообщила пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

Компания стала 11-м членом представительного органа. В задачу экспертов входит выработка предложений по развитию электронной торговли в Татарстане, упрощению процедуры вывода производителей и поставщиков товаров на маркетплейсы, улучшению логистических условий и оптимизации складского хранения.

«На базе казанского логистического центра E-Com Portal 15 июня 2021 года состоялась встреча предпринимателей отрасли электронной торговли с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, в ходе которой были приняты важные решения, определившие вектор дальнейшего развития рынка e-Com в Татарстане», — отмечает пресс-служба.

E-Com Portal оказывает предпринимателям услуги по продвижению товаров на маркетплейсах, по интеграции складских действий и транспортных услуг в единую цепочку поставок.

«Свою миссию в Экспертном совете ЦЭТ мы видим в помощи по наращиванию товарооборота татарстанских предпринимателей на рынке электронной торговли и созданию для них наилучших условий по логистике», — отметила генеральный директор и соучредитель компании Мария Абдуллина.

Компания E-Com Portal располагает складами с автоматизированной системой фулфилмента в Казани и Москве. Ее клиенты могут напрямую выйти на 13 крупнейших маркетплейсов России и мира.

«E-Com Portal — первая и пока единственная в Татарстане компания, охватывающая полный спектр услуг, связанных с работой на маркетплейсах. Появление таких сервисных компаний является признаком „взросления“ отрасли электронной торговли Татарстана, формирования необходимой инфраструктуры, без которой дальнейшее развитие рынка невозможно», — цитирует уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощника Президента РТ Фарида Абдулганиева пресс-служба.

Кроме E-Com Portal в Экспертный совет ЦЭТ входят «Почта России», Яндекс.Маркет, eBay, Boxberry, Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Авито», СДЭК и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ).