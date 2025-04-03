Дзюба считает, что смог бы победить Махачева в стойке и борьбе

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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что имеет шансы на победу против действующего чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) Ислама Махачева.

По словам футболиста, он убежден в том, что может «побить и задушить многих легковесов ММА за счет своей фактуры и мощи». Также он сказал, что неплохо разбирается в смешанных единоборствах, а против Махачева у него были бы шансы из-за разницы в массе.

«Я условно говорю, если он будет весить 70 кг, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», – сказал Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.

Напомним, Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. За тольяттинский клуб он отыграл 14 матчей в РПЛ, где забил пять мячей и отдал три передачи.

В данный момент «Акрон» идет на девятом месте в таблице Премьер-лиги с 25 очками. В следующем матче коллектив Заура Тедеева встретится с лидирующим «Краснодаром». Игра состоится 5 апреля в 19:45 по мск.