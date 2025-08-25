Дзюба раскритиковал селекцию московского «Спартака»

Фото: fcakron.ru

Форвард тольяттинского «Акрона» и сборной России Артем Дзюба в очередной раз оказался в центре событий, благодаря громким высказываниям в прессе.

Сначала, он оценил перспективы красно-белых в текущем чемпионате.

«Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное» – цитируют 37-летнего нападающего «РБ Спорт»

А затем высказался в адрес селекционного отдела московского «Спартака».

«Они берут сначала человека за € 20 млн и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит… Для меня это загадка» – добавил Дзюба.

В сезоне-2025/26 Артем Дзюба сыграл 6 матчей. На его счету 3 гола и 2 передачи. Тольяттинский клуб находится на 12-й строчке таблицы РПЛ с 6-ю очками.

Ближайшую встречу «Акрон» проведет 1 августа 2025 г. в 13:30 мск. у себя дома против калининградской «Балтики». Последние занимают 4-ю строчку и находятся в двух очках от тройки лидеров турнирной таблицы российской Премьер-лиги.