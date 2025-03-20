Дзюба помирился с Карпиным и стал лучшим бомбардиром в истории сборной: это легитимно?

Сборная России победила национальную команду Гренады. В этом матче забил Артем Дзюба, став лучшим бомбардиром в истории сборной России. Валерий Карпин все же наступил на горло собственной песне и вызвал форварда в команду. О побитом Дзюбой рекорде и его легитимности - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rfs.ru

Дзюба заплакал во время исполнения гимна и побил рекорд

Думаем, не стоит упоминать о том, что у Артема Дзюбы была запредельная мотивация на матч России с Гренадой (5:0). Кроме того, что это первый вызов игрока в национальную команду за почти четыре года, важно учитывать и возраст нападающего. Этим летом ему уже исполнится 37 лет, вчерашняя игра, можно сказать, лебединая песня для Дзюбы. Возможно, даже последний шанс стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Фото: скриншот с трансляции

Ну и, конечно, лучше слов об этом всем говорят эмоции Артема. Во время исполнения государственного гимна России Дзюба не смог сдержать слез. Конечно, он скучал по выступлениям за национальную команду. Наверняка в его памяти живы воспоминания о домашнем чемпионате мира, за выступления на котором страна считала его героем.

К счастью, сегодня Артем сделал то, к чему шел так долго. Рекорд пал – Дзюба забил на 43-й минуте ударом низом в правый угол после передачи от Алексея Батракова.

Фото: rfs.ru

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Вообще, сегодняшняя игра с Гренадой имела несколько интриг. Помимо самой очевидной, рекорда Дзюбы, изначально выделялся сам факт того, что Артема вызвали в сборную.

Ранее мы уже рассказывали обстоятельства того, как форвард после Евро-2020 перестал выступать за национальную команду. Если коротко, то после откровенного провала сборной на том турнире ее наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку, а заменил его Валерий Карпин, с которым у Дзюбы был давний конфликт. Сразу после назначения нового наставника Артем отказался ехать в расположение сборной на матчи отбора к ЧМ в Катаре. И с тех пор Карпин его больше никогда не вызывал.

В текущем сезоне лед между Карпиным и Дзюбой стал постепенно таять. Сначала игрока пробило на откровения, где он говорил СМИ, что очень хочет вернуться ради матча с любым соперником, чтобы забить хотя бы один мяч. Поначалу тренер отрицал, что вызовет его, говоря, что есть и другие кандидаты. Но, как мы знаем, он все же наступил на горло собственной песне и позвал форварда на вчерашнюю игру. Кроме того, даже назначил его капитаном.

К слову, на предматчевой пресс-конференции Карпин и Дзюба давали очень много интересных комментариев. Из них можно выделить слова Артема о том, что он не будет зацикливаться на рекорде, думая лишь о том, чтобы выступать за сборную.

«Главное — не зацикливаться на этом мяче. Если не получится забить, вы будете злорадствовать. Если буду нужен сборной, всегда готов. Закрывать двери сам себе не буду. Нужно соответствовать сборной. Не могу сказать. Сейчас все мысли о матче. Думать о чём-то другом и фантазировать даже не хочется», - рассказал Дзюба.

Карпин же затем объяснил, что игрок заслужил свой вызов в сборную, а их недомолвки остались в прошлом.

«Сам Артём говорил, что при мне в сборную не попадёт? Прошло 10 лет, люди меняются, мне так захотелось. Артём это заслужил», - объяснил тренер.

Кстати, кроме Дзюбы в сборную вызвали и другого опального игрока – Максима Глушенкова. У него с Карпиным тоже был небольшой конфликт, который сошел на нет.

«Мы поговорили, я удовлетворён его ответом. Он хочет приезжать в сборную России», - говорил Карпин о вызове Глушенкова в сборную.

Наконец, подошла к концу еще одна сага отечественного футбола, которая длилась много лет. После игры Дзюба публично поблагодарил фанатов, партнеров по команде и Валерия Карпина, указав, что его «детские обиды» остались в прошлом. Но в этой истории с красивым концом все же есть «ложка дегтя».

Фото: rfs.ru

Можно ли считать рекорд Дзюбы легитимным?

Вся соль в том, что свой рекорд Артем побил не в официальной игре, скажем, чемпионата Европы или хотя бы в Лиге наций. Он это сделал в товарищеском матче. Это во-первых. А во-вторых, со сборной, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.

Забегая вперед, скажем, что рекорд Дзюбы абсолютно заслужен. Так, Александр Кержаков, кому ранее он принадлежал, настрелял 30 мячей за 90 матчей. 22 гола были оформлены в официальных встречах, а остальные восемь – в товарищеских. Причем на крупном турнире у него всего один мяч – на чемпионате мира 2014 года сборной Южной Кореи (1:1). У Артема же цифры получше.

Так, Дзюба свой уже 31 гол оформил за 56 матчей. 27 мячей были забиты в официальных играх и еще пять – в товарищеских. Ну а если говорить о крупных турнирах, то там он наколотил четыре гола. Три на вышеупомянутом домашнем ЧМ и один – на Евро-2020. Оговорка лишь в том, что два гола из них были оформлены с пенальти.

Артем был результативнее в крупных матчах. Быстрее добрался до отметки в 30 голов, установленной Кержаковым. И мячей на больших первенствах у него было больше, чем у Александра.

Да, возможно, рекорд должен был пасть в официальной встрече. Но пока неизвестно, когда наши сборные допустят к международным соревнованиям. А Артем, повторимся, находится в довольно преклонном возрасте. Если и предоставлять ему возможность побить рекорд, то только сейчас, пока он еще в состоянии играть на высоком уровне. За свою хорошую карьеру и достижения он определенно этого заслужил.

Фото на анонсе: rfs.ru