news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 24 июня 2025 19:39

Дзюба может завершить карьеру по окончании сезона 2025/26

Читайте нас в
Телеграм
Дзюба может завершить карьеру по окончании сезона 2025/26
Фото: fcakron.ru

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал, когда нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба может завершить карьеру.

«В личной беседе он не конкретизировал, но сказал, что, возможно, да, он хочет закончить с футболом [после следующего сезона]. С учетом того, что он побил все возможные рекорды, хотя у него остался еще один – рекорд лучшего бомбардира «Акрона», он сейчас принадлежит [Андресу] Понсе, 17 голов. Поэтому у Артема очень крутая мотивация на следующий сезон. Да, предварительно он сказал, что хочет закончить с футбольной карьерой, и было бы идеально, если бы он это сделал в футболке нашего клуба», – передает слова Морозова Odds.ru.

Напомним, Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. За тольяттинцев он отыграл 24 матча, где забил 10 мячей и отдал семь передач.

«Акрон» занял девятое место в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 35 очками.

#ФК Акрон #артем дзюба #спорт #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

23 июня 2025
День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

23 июня 2025