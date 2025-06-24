Дзюба может завершить карьеру по окончании сезона 2025/26

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Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал, когда нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба может завершить карьеру.

«В личной беседе он не конкретизировал, но сказал, что, возможно, да, он хочет закончить с футболом [после следующего сезона]. С учетом того, что он побил все возможные рекорды, хотя у него остался еще один – рекорд лучшего бомбардира «Акрона», он сейчас принадлежит [Андресу] Понсе, 17 голов. Поэтому у Артема очень крутая мотивация на следующий сезон. Да, предварительно он сказал, что хочет закончить с футбольной карьерой, и было бы идеально, если бы он это сделал в футболке нашего клуба», – передает слова Морозова Odds.ru.

Напомним, Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. За тольяттинцев он отыграл 24 матча, где забил 10 мячей и отдал семь передач.

«Акрон» занял девятое место в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 35 очками.