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На главную ТИ-Спорт 30 июня 2025 13:37

Дзюба может вернуться в «Зенит»

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Дзюба может вернуться в «Зенит»
Фото: fc-zenit.ru

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Артем Дзюба может вернуться в петербургский клуб, но уже не в роли футболиста.

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», – передает слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. С клубом он четыре раза становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также дважды брал Кубок страны.

В данный момент Артем выступает за «Акрон», куда перешел свободным агентом осенью 2024 года. В минувшем сезоне форвард забил девять мячей и отдал пять передач в 22 играх РПЛ.

#артем дзюба #фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
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