Дзюба допустил свое возвращение в московский «Спартак»

Фото: fcakron.ru

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил о своей готовности вновь стать частью московского «Спартака». Контракт 37-летнего футболиста с нынешним клубом истекает в конце июня 2026 года.

«Я готов вернуться. В каком качестве — игрока или тренера? Время покажет», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Именно в столичном «Спартаке» начиналась профессиональная карьера лучшего бомбардира в истории российского футбола. Помимо красно-белых и «Акрона», форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив».