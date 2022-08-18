Вице-министр Мадагаскара: На саммите в Казани будут решаться глобальные проблемы молодежи

Казанский глобальный молодежный саммит стран ОИС и V Глобальный форум молодых дипломатов играют важную роль в мировой политике. Такое мнение выразила вице-министр по делам молодежи и спорта Республики Мадагаскар Джулиана Ратовосон.

«Я ожидаю, что участники Казанского глобального молодежного саммита ОИС смогут обменяться своим передовым опытом и обсудить проблемы, с которыми сталкивается молодежь, чтобы выработать рекомендации, которые были бы реализованы в каждой стране», – сказала она.

По ее словам, присутствие министров по делам молодежи очень важно, так как это облегчит реализацию решений, принятых на саммите.

«Молодежь играет важную роль в мировой политике и должна быть главным действующим лицом в реализации международных инструментов, таких как ЦУР, Африканская молодежная хартия и другие. Решения в интересах молодежи не должны приниматься без ее участия. Считаю, что наиболее актуальными темами для моей страны на саммите будут молодежное предпринимательство, межкультурный диалог и равенство возможностей», – отметила вице-министр по делам молодежи и спорта Республики Мадагаскар.

Казанский глобальный молодежный саммит и V Глобальный форум молодых дипломатов пройдут в столице Татарстана с 27 по 30 августа 2022 года.