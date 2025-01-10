Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу сыграет Президента России Владимира Путина на заре его политического пути в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. Об этом пишет издание Deadline.

«Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О, Боже, что я сказал?“» — признался артист, комментируя будущую роль.

«Именно так я часто себя чувствую, когда говорю „Да“. Я думал: „О, Боже, как я это сделаю?“ Но в любом случае, это уже мне решать», — подчеркнул вместе с тем Лоу.

Книга Джулиано да Эмполи, написанная им в соавторстве с Ассайасом и Эммануэлем Каррером, вышла в феврале 2022 года. Главный герой произведения — политтехнолог Вадим Баранов, который по сюжету начал работать с Владимиром Путиным в начале его политической карьеры.

Прототипом Баранова агентство Bloomberg ранее назвало Владислава Суркова, который прежде занимал должности заместителя руководителя Администрации Президента РФ и помощника главы российского государства. Этого персонажа должен сыграть Пол Дано, который исполнил роль Пьера Безухова в британской экранизации «Войны и мира» 2016 года.

Джуду Лоу 52 года. Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах «Талантливый мистер Рипли» (1999), «Холодная гора» (2003), «Близость» (2004) и «Шерлок Холмс» (2009), а также сериалах «Молодой Папа» (2016) и «Новый Папа» (2019-2020). Последняя на данный момент киноработа артиста — роль амбивалентного антагониста в сериале «Звездные войны: Опорная команда» (2024).