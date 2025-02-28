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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 15:39

Джошуа Ливо забил 42 шайбу в сезоне и помог «Салавату» одержать победу во Владивостоке

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Джошуа Ливо забил 42 шайбу в сезоне и помог «Салавату» одержать победу во Владивостоке
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» сумел вырвать победу у дальневосточного «Адмирала» в гостях со счетом 2:3. Матч в основное время завершился со счетом 2:2, после чего команды без голов сыграли овертайм. В серии буллитов решающую попытку оформил Егор Сучков.

Очередной заброшенной шайбой отметился канадский форвард уфимцев, лучший снайпер КХЛ, Джошуа Ливо. Он на 14 минуте сравнял счет в матче с передачи Динара Хафизуллина. Это уже 42-й гол в сезоне для нападающего.

Напомним, ранее стало известно, что Ливо продлил контракт с уфимским клубом. Новое соглашение будет рассчитано на два ближайших сезона.

#хк салават юлаев #кхл
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