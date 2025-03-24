Джошуа Ливо стал лучшим снайпером регулярки 2024/2025. Яшкин и Галимов идут следом

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Канадский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером по итогам минувшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона.

Ливо набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49), обойдя прежний рекорд Сергея Мозякина (48).

На втором и третьем месте в списке снайперов чемпионат завершили нападающие «Ак Барса» Артем Галимов с 35 очками и Дмитрий Яшкин, у которого 35 баллов.

Вторым бомбардиром лиги после Ливо стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, который набрал 69 (29+40) очков, а форвард «Трактора» Максим Шабанов сумел набрать 67 (23+44) очков.

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в среду, 26 марта.