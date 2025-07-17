Лучший снайпер регулярного чемпионата сезона КХЛ 2024/25 Джошуа Ливо может перейти из «Салавата Юлаева» в «Куньлунь». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник передает, что китайский клуб крайне заинтересован в приобретении нападающего.

В минувшем регулярном чемпионате Джошуа Ливо в сумме набрал 80 (49+31) очков. Канадскому нападающему удалось превзойти снайперское достижение Сергея Мозякина.

Вместе с «Салаватом Юлаевым» в этом году Ливо дошел до полуфинала Кубка Гагарина.