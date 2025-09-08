news_header_top
8 сентября 2025 14:49

Джош Ливо дисквалифицирован на два матча в КХЛ

Фото: hctraktor.org

Канадский нападающий «Трактора» Джош Ливо дисквалифицирован на два матча в рамках Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Причиной дисквалификации стал пропуск церемонии закрытия сезона, который прошел в конце мая в Подмосковье.

Ранее сторона хоккеиста подала иск на отзыв дисквалификации на два матча в рамках КХЛ, однако лига приняла решение отказать Ливо.

«Дисциплинарный комитет КХЛ завершил рассмотрение заявления игрока "Трактора" Джошуа Ливо на двухматчевую дисквалификацию, вынесенную хоккеисту за неявку на Церемонию закрытия сезона 2024/2025 Фонбет КХЛ. Дисквалификация должна быть исполнена с сегодняшнего дня, таким образом, игрок пропустит матчи с "Нефтехимиком" и СКА», – говорится в публикации на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, форвард пропустит игры против «Нефтехимика» и питерского СКА.

В нынешнем сезоне в 2 играх отметился 4 (1+3) очками.

