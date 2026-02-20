Джордан Уил продлил контракт с московским «Динамо» еще на два сезона

Фото: dynamo.ru

Канадский нападающий Джордан Уил продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб объявил о подписании нового двустороннего соглашения с 33-летним форвардом, которое рассчитано до 31 мая 2028 года.

В текущем сезоне Уил провел за бело-голубых 57 матчей, набрав 46 очков по системе «гол+пас» (12 заброшенных шайб и 34 результативные передачи). Всего за четыре сезона в составе «Динамо» он сыграл 284 встречи и записал на свой счет 243 очка (83+160).

Напомним, ранее канадский нападающий выступал один сезон за казанский «Ак Барс».

Московское «Динамо» с 68 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Ближайший матч команда проведет 24 февраля в Ярославле против местного «Локомотива».