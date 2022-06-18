Джонсон: Несмотря на усталость от темы Украины в мире Лондон продолжит поддерживать Киев

На фоне усталости мира от украинского конфликта необходимо продолжать поддерживать Киев, что и будет делать Великобритания. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру...», – сказал он после своей поездки в Киев.

17 июня в столице Украины Джонсон встретился с Президентом страны Владимиром Зеленским и обсудил с ним поставки западных вооружений и подготовки украинских военнослужащих на территории ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальное военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать ограничения против РФ.