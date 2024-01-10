Джонсон назвал «полной чушью» обвинения в срыве переговоров России и Украины

Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал не соответствующими действительности обвинения в причастности к провалу мирных переговоров России и Украины весной 2022 года.

«Это не что иное, как полная чушь и российская пропаганда», — заявил экс-премьер в беседе с британской газетой The Times.

В ноябре 2023 года руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал в интервью телеканалу «1+1», что на решение Киева отказаться от условий Москвы в 2022-м повлияло в том числе и мнение Джонсона.

«Когда мы вернулись из Стамбула (депутат возглавлял украинскую делегацию на переговорах — прим. Т-и), приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И [добавил]: „Давайте будем просто воевать“», — изложил обстоятельства того времени Арахамия.

При этом украинский политик подчеркнул, что на итоговое решение руководства страны повлияли как совет тогдашнего британского лидера, так и отсутствие доверия к российской стороне. Представители РФ настаивали на закреплении нейтрального статуса Украины и отказе от вступления в НАТО (обсуждалось и сокращение армии — прим. Т-и).

Сейчас Арахамия солидаризовался с Джонсоном, заметив, что в феврале или марте 2022 года мирные соглашения были невозможны. «Ни тогда, ни сейчас никто из наших [западных] партнеров не давал Украине инструкций о том, как строить свою оборону или какие политические решения принимать», — цитирует британское издание его слова.

Борис Джонсон в первый раз за время широкомасштабных боевых действий посетил Киев в начале апреля 2022 года, 9-го числа он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В разговоре с американской газетой The Wall Street Journal экс-премьер признал, что в разговорах с Зеленским высказывал беспокойство из-за характера сделок с Россией. «Никто не может быть более украинским, чем украинцы, не мне говорить вам, какими могут быть ваши военные цели, но, насколько я понимаю, <...> Украина должна иметь право сохранить полный суверенитет и независимость...» — приводит его слова WSJ.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.