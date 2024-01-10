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Джонсон назвал «полной чушью» обвинения в срыве переговоров России и Украины
Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал не соответствующими действительности обвинения в причастности к провалу мирных переговоров России и Украины весной 2022 года.
«Это не что иное, как полная чушь и российская пропаганда», — заявил экс-премьер в беседе с британской газетой The Times.
В ноябре 2023 года руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал в интервью телеканалу «1+1», что на решение Киева отказаться от условий Москвы в 2022-м повлияло в том числе и мнение Джонсона.
«Когда мы вернулись из Стамбула (депутат возглавлял украинскую делегацию на переговорах — прим. Т-и), приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И [добавил]: „Давайте будем просто воевать“», — изложил обстоятельства того времени Арахамия.
При этом украинский политик подчеркнул, что на итоговое решение руководства страны повлияли как совет тогдашнего британского лидера, так и отсутствие доверия к российской стороне. Представители РФ настаивали на закреплении нейтрального статуса Украины и отказе от вступления в НАТО (обсуждалось и сокращение армии — прим. Т-и).
Сейчас Арахамия солидаризовался с Джонсоном, заметив, что в феврале или марте 2022 года мирные соглашения были невозможны. «Ни тогда, ни сейчас никто из наших [западных] партнеров не давал Украине инструкций о том, как строить свою оборону или какие политические решения принимать», — цитирует британское издание его слова.
Борис Джонсон в первый раз за время широкомасштабных боевых действий посетил Киев в начале апреля 2022 года, 9-го числа он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В разговоре с американской газетой The Wall Street Journal экс-премьер признал, что в разговорах с Зеленским высказывал беспокойство из-за характера сделок с Россией. «Никто не может быть более украинским, чем украинцы, не мне говорить вам, какими могут быть ваши военные цели, но, насколько я понимаю, <...> Украина должна иметь право сохранить полный суверенитет и независимость...» — приводит его слова WSJ.
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