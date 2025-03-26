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На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 14:27

Джонсон назвал Махачева лучшим действующим бойцом UFC вне зависимости от категории

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Джонсон назвал Махачева лучшим действующим бойцом UFC вне зависимости от категории
Фото: ufc.ru

Бывший чемпион UFC «мышонок» Деметриус Джонсон считает российского бойца Ислама Махачева лучшим действующим бойцом вне зависимости от весовой категории, поставив тяжеловеса Джона Джонса на второе место.

«На данный момент Ислам Махачев – лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. Он умеет и драться, и бороться, он владеет дзюдо и джиу-джитсу. И он умеет преодолевать трудности. Махачев – лучший. Сразу за ним идет Джон Джонс, он тоже умеет все», – передает слова Джонсона MMAJunkie.

Напомним, Ислам Махачев владеет чемпионским поясом в легком весе. 19 января на UFC 311 он защитил свой титул в главном бою вечера против Ренато Мойкано. Эта защита стала четвертой для Махачева. Тем самым Ислам побил рекорд по количеству защит чемпионского пояса в легком весе.

#MMA #спорт
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