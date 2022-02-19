Джонсон: НАТО готова дать Путину гарантии, что не представляет угрозы для России
НАТО готова дать Владимиру Путину гарантии, что альянс не представляет угрозы для России. Такое заявление сделал во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Впереди есть дорога, если президент Путин готов, — сказал Джонсон. — Можно обсудить угрозы, которые, как он утверждает, он видит. Потому что в реальности мы все знаем, что все эти угрозы — иллюзия».
Премьер назвал эти угрозы «продуктом хронического ошибочного представление Кремля» об альянсе. Он подчеркнул, что блок — мирный и оборонительный.
«Мы готовы работать с Президентом Путиным, чтобы продемонстрировать эту точку зрения, и дать ему гарантии, в которых он нуждается», — приводит слова Джонсона ТАСС.