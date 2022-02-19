Джонсон намерен вести диалог с Путиным для устранения обеспокоенности РФ по безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вести диалог с Россией, чтобы устранить существующие у российской стороны обеспокоенности по вопросам безопасности. Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«НАТО — это мирный и оборонительный альянс, — заявил глава британского Кабмина. — Мы желаем работать с Президентом Путиным, чтобы продемонстрировать это и дать ему заверения, в которых он может нуждаться».

Джонсон заявил, что НАТО не знает точных намерений российского Президента Владимира Путина в отношении Украины, но выразил мнение, что Москва использует ситуацию для более выигрышной позиции на переговорах с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности.