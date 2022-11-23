Джонсон: Германия до начала спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины

Власти Германии до начала специальной военной операции России считали быстрое военное поражение Украины лучшим исходом вероятной на тот момент эскалации, чем длительный конфликт. Об этом заявил бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.

«В определенный момент немцы считали, что если это (эскалация конфликта — прим. Т-и) произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё закончилось быстро и Украина сдалась», — заметил Джонсон.

Политик не стал конкретизировать, какие именно представители Германии придерживались такой позиции, но добавил, что они ссылались на «веские экономические причины», оправдывая желательность подобного исхода. «Я не мог этого поддержать <...>. Но я могу понять, почему они думали <...> именно так», — признал экс-премьер.

Кроме того, по словам Джонсона, руководство Франции «до последнего момента» отрицало возможность столь масштабного вооруженного столкновения.

Помимо этого, отметил британский политик, Правительство Италии, которое в то время возглавлял Марио Драги, «на каком-то этапе просто заявило, что не сможет поддержать» попытки воздействовать на Россию из-за «огромной» зависимости от энергоносителей из РФ.

Несмотря на это, Борис Джонсон подчеркнул, что после начала масштабных боевых действий страны Европейского Союза сплотились и начали оказывать Украине всяческую поддержку.