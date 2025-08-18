Джонатан Альба о матче с «Рубином»: «Первый тайм вообще не получился»

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал итоги встречи с «Рубином». Южане с минимальным счетом уступили казанцам – 0:1.

«Мы хорошо прессинговали, но у нас было очень мало моментов. Первый тайм вообще не получился. Во втором тайме схему поменяли и играли лучше на другой половине поля. Не вышли на чужую половину поля в начале второго тайма: угловые, стандарты – и получили гол», – цитирует Альбу корреспондент «ТИ-Спорта».

Благодаря победе над «Ростовом» казанский клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.