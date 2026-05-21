Джона Дурана не допускают до тренировок в сборной Колумбии

Нападающий Джон Дуран, выступавший за «Зенит» во второй половине сезона-2025/2026, не будет допущен к тренировкам сборной Колумбии. Об этом сообщил журналист Цезарь Лондоно. Ранее форвард попал в расширенный список команды на чемпионат мира — 2026.

В середине мая Дуран покинул «Зенит» по личным обстоятельствам. За петербуржцев он провёл девять матчей и забил два гола.

На ЧМ-2026 колумбийцы сыграют в группе K с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Причины недопуска игрока к тренировкам не уточняются. Возможно, они связаны с его отъездом из «Зенита». Федерация футбола Колумбии пока не комментировала ситуацию.