Джокович высказался о грядущем полуфинале против Медведева

Фото: atptour.com

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о предстоящем полуфинальном матче на ATP-500 против россиянина Даниила Медведева.

Отметим, что в четвертьфинале 39-летний серб прошел немца Александра Зверева – 4:6, 6:4, 6:4. А Даниил победил аргентинца Франсиско Серундоло – 7:6 (7:4), 6:3.



«Я очень доволен собой и горжусь тем, какие усилия прикладываю. Как я уже говорил, в целом ощущения очень позитивные. Когда играешь на таком уровне, уверенность растет, ты немного забываешь обо всех проблемах и трудностях и просто продолжаешь двигаться вперед. Надеюсь, мне удастся сохранять этот уровень день за днем. Мне нужно будет снова выйти на корт максимально свежим. Меня ждет еще один очень тяжелый соперник – Медведев. Я отлично знаю его игру. На прошлой неделе он выиграл турнир [в Ханчжоу] и очень комфортно чувствует себя в этих условиях в Китае. В этом нет ничего удивительного. Если я хочу иметь шансы на победу, мне снова придется провести отличный матч», – сказал Джокович Punto de Break.



Полуфинал состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.