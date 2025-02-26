Джокеры Рахимова и надежда на внутренние резервы: готов ли «Рубин» к рестарту РПЛ

Уже на этой неделе казанский «Рубин» проведет первый матч в РПЛ после зимней паузы. 1 марта команда Рашида Рахимова сразится на выезде против «Ахмата». В каком состоянии подходит казанский клуб к рестарту чемпионата - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в зимнее трансферное окно обошелся без трансферов на вход. Скажется ли это на результатах команды?

В первой половине сезона «Рубин» зарекомендовал себя как крепкий середняк РПЛ. В последних четырех турах перед зимней паузой казанцы не потерпели в чемпионате ни одного поражения. Причем, отбирать очки коллективу Рашида Рахимова удавалось порой у очень серьезных соперников. Достаточно вспомнить домашнюю ничью с «Краснодаром» (1:1) или 2:2 в Москве против ЦСКА.

В марте у «Рубина» тяжелейший календарь. В первый месяц весны с момента рестарта РПЛ казанцам придется сразиться против «Ахмата», отчаянно борющегося за выживание, лидеров лиги – «Спартака» и «Зенита», а также неуступчивого «Пари НН».

В марте команда Рашида Рахимова среди остальных клубов РПЛ окажется одной из первых, кто будет вынужден пройти внушительную проверку на запас прочности. Сейчас даже трудно предположить, сколько в теории очков «Рубин» сможет набрать в этих четырех встречах.

То, что казанцы не усилились в минувшее зимнее трансферное окно, конечно, не внушает оптимизма местным болельщикам. У «Рубина» наблюдается на сегодняшний день острый дефицит на позиции центрального защитника. И в связи с осложнившимся восстановлением Александара Юкича требуется, как минимум, один футболист в центральную ось полузащиты.

По информации «ТИ-Спорта», у «Рубина» еще до начала трансферного окна был составлен конкретный список игроков, которых клуб рассматривал на подписание. На позицию центрального защитника обсуждалось несколько конкретных вариантов. Однако в процессе организации трансферов казанцев смущала или цена, требуемая за футболистов, или возникали какие-то иные трудности. В частности, например, долгое принятие решения в руководстве команды.

По итогу, лишь в последние часы зимнего трансферного окна в прессе стали появляться разговоры о возможной аренде защитника Родригао из «Зенита» в «Рубин». Но на полноценный контракт к этому моменту казанцы никого подписать не смогли.

Рахимов ждет мощного прогресса этой весной от иностранцев, которые неоднозначно провели осеннюю часть сезона

Раз у «Рубина» не случилось трансферов зимой, логично предполагать, что клуб целиком и полностью положится весной на внутренние резервы. По нашим сведениям, Рашид Рахимов ожидает весной существенного прогресса сразу от нескольких легионеров.

Первый – албанский нападающий Марвин Чуни. Когда форвард переходил в «Рубин», наставник казанцев отмечал его многопрофильность и универсальность. По потенциалу и таланту Чуни не слабее Даку. Однако осенью Марвин больше лечился, нежели играл. За выступлением нападающего приходилось следить, в основном, в матчах Кубка России. В первой половине чемпионата Чуни сыграл очень мало. На сборах албанец своей игрой и работой не произвел какого-то выдающегося впечатления. Тем не менее, тренерский штаб «Рубина» продолжает искренне верить в Чуни и, несомненно, будет давать ему весной много игровой практики.

Второй «джокер» в рукаве Рахимова – нападающий Дардан Шабанхаджай. Австриец шикарно смотрелся в заключительный месяц перед паузой как в чемпионате, так и Кубке России. Именно гол Шабанхаджая позволил «Рубину» добыть волевую победу в Махачкале в матче против «Динамо» (3:2). В интервью корреспонденту «ТИ-Спорта» (полная беседа с Дарданом выйдет на нашем сайте позже) австриец признался, что оценивает свое функциональное состояние на данный момент не на 100%, а на 200%.

Шабанхаджай заявил, что приложит все возможные усилия, чтобы блеснуть весной голами и передачами. Пока в РПЛ на счету Дардана лишь один мяч, как раз вышеупомянутый, в ворота «Динамо».

Товарищеские матчи на сборах – не показатель готовности «Рубина» к весенней части сезона

Как правило, рядовой болельщик привык судить о готовности команды к рестарту чемпионата, исходя из результатов клуба в зимних контрольных товарищеских матчах. В ситуации с «Рубином» это скорее будет ошибочным вердиктом.

Дело в том, что команде Рашида Рахимова на сборах в Белеке не удалось сыграть с теми командами, с которыми изначально планировалось. В вопросе выбора соперников «Рубин» руководствовался не тем, что хотел, а что было доступно.

Как заявлял главный тренер казанцев после матчей с «Сурханом» или сборной КНДР, на команды такого уровня футболистам сложно находить мотивацию, особенно иностранцам, которые вообще о них ничего не знают.

Как отметил Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт», матчи РПЛ против того же «Ахмата» или «Спартака» будут кардинально отличаться от того рисунка игры, который был показан «Рубином» в матчах на сборах. В этих встречах концентрация и сосредоточенность футболистов проявятся совершенно в другом виде.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru