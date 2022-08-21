Джоэль Фамейе о победном голе «Рубина» в ворота «Волги»: Невероятные эмоции, сумасшедшие

Ганский форвард «Рубина» Джоэль Фамейе прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» в матче 6-го тура Первой лиги (2:1). По словам автора победного гола, этот результат был возможен благодаря невероятной поддержке болельщиков.

«Невероятные эмоции, сумасшедшие, учитывая то, как развивался ход матча. Победный гол, если не ошибаюсь, мы забили на 92-й минуте. Так что эмоции совершенно потрясающие. Чувствовалась связь с нашими болельщиками, ведь именно для таких эмоций они и проделывают такой пусть из Казани. Мы должны были доставить болельщикам эту радость, мы невероятно благодарны за их потрясающую поддержку сегодня», – заявил Фамейе после матча.

Напомним, после шести туров «Рубин» с 11 очками временно занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 1 балл.

В седьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против челнинского «КАМАЗа». Игра состоится 28 августа в 13:30 по московскому времени.

«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» (Казань) 1:2 (1:1, 0:1)