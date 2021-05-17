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Ру Тат
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17 мая 2021  11:10
Лиля Шайхутдинова

Джоанна Стингрей передала Казани экземпляр своей книги о русском роке

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Коллекция Музея соцбыта пополнилась одним из первых экземпляров новой книги «Подлинная история русского рока» Джоанны Стингрей. В казанский музей издание передала его автор. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«В книге собраны ранее не издававшиеся фотографии, интервью, документы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в альбом вошли уникальные материалы, относящиеся к периоду пребывания автора в СССР, на который пришлось золотое время русского рока и арт-андеграунда.

Помимо книги, коллекция музея в ближайшее время пополнится культовой пластинкой Red wave с записанными на ней треками ленинградских групп, таких как «Кино», «Аквариум», «Алиса» и «Странные игры». Также в Казань отправится коллекционная футболка, посвященная юбилею выхода этого диска на западе в 80-е годы.

«Всё переданное войдет в масштабную выставку, которая готовится в Казани на базе Музея соцбыта к предстоящему в будущем году 60-летию Виктора Цоя», — объяснил Валиахметов.

Джоанна Стингрей — американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель, одна из значимых персон и популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе. В середине 80-х она была той, кто приоткрыла «железный занавес» и стала первым зарубежным продюсером советских рок-групп «Кино», «Аквариум» и «Алиса».

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