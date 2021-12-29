Джоан Роулинг будет присутствовать на спецвыпуске к юбилею «Гарри Поттера»

Британская писательница, автор знаменитых романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг станет участником спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Ранее говорилось, что она не будет присутствовать на нем из-за своих высказываний о трансгендерах, сообщает издание Independent.

Выпуск, приуроченный к выходу первого фильма — «Гарри Поттер и философский камень», появится на стриминговой платформе HBO Max в первый день нового года. В нем актеры знаменитой саги расскажут, как история юного волшебника изменила их жизнь, а затем появится сама Роулинг.

В общем же спецвыпуск будет посвящен истории создания фильма и будет состоять из бесед и интервью с актерами, в том числе главными героями Дэниэлом Рэдклиффом (Гарри Поттер), Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Рупертом Гринтом (Рон Уизли).