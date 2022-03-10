Джо Байден связал рекордную за сорок лет инфляцию в США с санкциями против РФ

Рекордный за 40 лет рост цен Президент США Джо Байден связал с введением санкций против России, передает РИА Новости.

Байден заявил, что эти издержки связаны с санкциями и добавил, что Россия платит более высокую цену.

«Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — говорится в заявлении главы государства, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Минтруд США сообщает, что по итогам февраля потребительские цены выросли на 7,9 процента в годовом выражении, и только за февраль прибавили 0,8 процента. Годовой показатель бъет рекорды сорокалетней давности и стал максимальным с января 1982 года.

8 марта Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. По словам американского лидера, решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим Штатам, но власти страны уверены, что должны сделать этот шаг. Их примеру намерена последовать Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.