Общество 6 декабря 2025 19:57

Джо Байден оговорился в названии родной страны

Экс-президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку – на этот раз он назвал родную страну «Америготит» («Amerigotit»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие – мы Соединенные Штаты Америготит», – пробормотал он.

Джо Байден остается старейшим президентом в истории США. Его публичные оговорки, путаница в речах, а также физические недомогания неоднократно становились предметом критики со стороны оппонентов, использовавших это как повод поставить под сомнение его способность управлять страной.

