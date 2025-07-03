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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 13:32

Джикия может не перейти в «Антальяспор» из-за трансферного бана

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Джикия может не перейти в «Антальяспор» из-за трансферного бана
Фото: fckhimki.com

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, высказался о переходе россиянина в «Антальяспор».

«Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что «Антальяспору» запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договорённостях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всё равно мы должны были перестраховаться», – передает слова Кузьмичева «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Джикия играл за «Химки». В составе «красно-белых» защитник вышел на поле в 17-и играх РПЛ.

#фк химки #спорт #футбол #премьер-лига
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