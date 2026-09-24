Джиган опубликовал фото у Стены Плача с цитатой из Ветхого Завета

Фото: соцсети Джигана

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн), находящийся в Израиле, опубликовал фото у Стены Плача.

«Даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла», – сопроводил он фотографию цитатой из Ветхого Завета.

Ранее СМИ сообщали, что в июле Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном доме. По данным СМИ, рэпер открыл огонь по охраннику, ранив его в руку и ногу, а также несколько часов удерживал в доме сотрудников. Сам Джиган называл сообщения о произошедшем ложью и провокацией.