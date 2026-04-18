Джерси Овечкина стали вторыми по продажам в НХЛ

Форма «Вашингтона» с фамилией и номером российского форварда Александра Овечкина стала второй по продажам среди джерси в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги, передает «ТАСС».

Лидером рейтинга стали джерси канадского нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда. На третьем месте расположилась форма еще одного канадца – форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Александру Овечкину 40 лет. В завершившемся для «Вашингтона» регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и отдал 32 результативные передачи. Команда не сумела пробиться в плей-офф. Ранее сообщалось, что летом хоккеист примет решение о продолжении карьеры в НХЛ.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 929 заброшенных шайб, и он остается лучшим снайпером в истории лиги. С учетом плей-офф у россиянина 1006 голов (929 в регулярке и 77 в плей-офф), что выводит его на второе место в абсолютном зачете. Лидером по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки с 1016 шайбами (894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф).