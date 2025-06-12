Джереми Рой стал вторым новичком ЦСКА, перебравшимся из «Витязя»

Фото: пресс-служба ХК "Витязь"

Канадский защитник Джереми Рой подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «красно-синих». Ранее хоккеист стал ограниченно свободным агентом, однако «Витязь» не стал повторять предложение Рою. В результате защитник принял предложение «армейцев». Подмосковный клуб получит денежную компенсацию. Ранее в ЦСКА перешел другой бывший игрок «Витязя» Дмитрий Бучельников.

Джереми играл за «Витязь» с сезона 2023/2024. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился 7 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провел 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

Напомним, ранее стало известно, что «Витязь» остался без генерального спонсора и может не принять участие в будущем сезоне. В руководстве клуба вынуждены продавать своих хоккеистов, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате.