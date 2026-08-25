Дзепка заявлена на этап Гран-при в Бангкоке, Костылева — первая запасная

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка София Дзепка выступит на втором этапе юниорского Гран-при ISU – 2026, который пройдет в Бангкоке (Таиланд). Соответствующая заявка опубликована на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Третий этап Гран‑при среди юниоров пройдет с 3 по 5 сентября. Основной участницей турнира значится Дзепка.

Первой запасной назначена Елена Костылева, второй — ученица Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова.

Ранее Костылева получила нейтральный статус и была заявлена на этап Гран-при в Сиане (Китай), который прошел с 20 по 22 августа. Однако за несколько дней до старта фигуристка получила травму ягодичной мышцы и была вынуждена сняться с соревнований.

В результате в Сиане выступала Дзепка, которая уверенно выиграла турнир с отрывом почти в 24 балла.