Дзепка выступит последней в короткой программе на юниорском Гран-при в Бангкоке

Фото: социальные сети фигуристки

Российская фигуристка Софья Дзепка сегодня представит короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. Она выйдет на лед в последней разминке под четвертым стартовым номером — ее прокат начнется в 14:39 по московскому времени.

Успешное выступление гарантирует Дзепке путевку в финал Гран-при.

На данный момент она является одной из главных претенденток на попадание в число сильнейших по итогам серии.