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На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2026 10:31

Дзепка выступит последней в короткой программе на юниорском Гран-при в Бангкоке

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Дзепка выступит последней в короткой программе на юниорском Гран-при в Бангкоке
Фото: социальные сети фигуристки

Российская фигуристка Софья Дзепка сегодня представит короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке. Она выйдет на лед в последней разминке под четвертым стартовым номером — ее прокат начнется в 14:39 по московскому времени.

Успешное выступление гарантирует Дзепке путевку в финал Гран-при.

На данный момент она является одной из главных претенденток на попадание в число сильнейших по итогам серии.

#фигурное катание
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