Дзепка рассказала о жаре и запахе фастфуда на льду в Сиане

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка София Дзепка, лидирующая после короткой программы на юниорском этапе Гран-при в Сиане, поделилась необычными впечатлениями от условий проведения турнира.

Спортсменка призналась, что главной неожиданностью для нее стали не только погодные условия, но и специфический аромат, витающий над ледовой ареной.

В разговоре с «РИА Новости Спорт» Дзепка отметила резкий контраст температур между китайским городом и домашним катком в России. «Действительно, очень жарко. У меня вообще интересный перепад температур. У нас на домашнем катке от пяти до девяти градусов, сейчас нет отопления. А тут 25-26. Если честно, не очень привычно. Но тепло мне комфортнее, чем холод», — цитирует фигуристку агентство.

При этом качество льда, по словам спортсменки, не вызывает нареканий: «В общем, лед мягкий, хороший, качественный».

Однако Дзепку удивил другой фактор — запахи, доносящиеся с трибун. «Единственное, сегодня на льду я ощутила запах еды. Такого на наших соревнованиях еще не было. У них развита эта культура — едят, где хотят. Пахнет фастфудом, который продается в маленьких местных ларьках. Не захотелось [попробовать], наоборот, отторжение было. Было непривычно, катаешься и чувствуешь запах выпечки», — добавила Дзепка.

Соревнования в Сиане проходят с 20 по 22 августа и стали первым международным стартом для российских фигуристов за четыре года.

Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.