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На главную ТИ-Спорт 18 августа 2026 13:46

Дзепка показала сборную России в Китае: юниоры прибыли на Гран-при ISU

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Дзепка показала сборную России в Китае: юниоры прибыли на Гран-при ISU
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Победительница финала Гран-при России среди юниоров София Дзепка поделилась в своем телеграм-канале фото из китайского города Сиань, куда прибыла юниорская сборная России для участия в этапе Гран-при ISU.

На снимке, опубликованном фигуристкой, запечатлены все фигуристы, которым предстоит выступить на турнире: Лев Лазарев (мужское одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (спортивные пары), а также Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду).

Сама Дзепка выступит в женском одиночном катании — ее короткая программа запланирована на 20 августа (начало в 10:30 мск), произвольная — на 21 августа (в 9:30 мск).

Все российские фигуристы выступят на китайском этапе Гран-при в нейтральном статусе.

#фигурное катание
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