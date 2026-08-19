news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 августа 2026 12:49

Дзепка исполнила четверной тулуп на тренировке перед Гран-при в Китае

Читайте нас в
Телеграм
Дзепка исполнила четверной тулуп на тренировке перед Гран-при в Китае
Фото: телеграмм-канал "Лапидарность"

Победительница финала Гран-при России среди юниоров София Дзепка в прогоне произвольной программы на тренировке в Сиане чисто исполнила четверной тулуп, сообщает телеграм-канал «Лапидарность» с места событий.

Кроме того, по информации источника, вне проката фигуристка успешно сделала два каскада из четверного и двойного тулупов, а также несколько сольных четверных тулупов.

Дзепка выступит на этапе Гран-при ISU в китайском Сиане 20 и 21 августа. Короткая программа у девушек начнется в 10:30 мск 20 августа, произвольная — в 9:30 мск 21 августа.

Все российские фигуристы участвуют в турнире в нейтральном статусе.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани участникам СВО расскажут о медицинской и социальной поддержке

19 августа 2026
Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

18 августа 2026
Новости партнеров