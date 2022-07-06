ДжейПи Нил: «Придя в «Стрелу», не мог скрыть культурного шока от уровня регби в России»

Наставник казанской регбийной «Стрелы» южноафриканский специалист ДжейПи Нил подвел итоги прошлого сезона, а также рассказал корреспонденту «Татар-информа», как он за два года работы в Казани изменил свой взгляд на российское регби.

ДжейПи Нил: «У нас полностью сформирован тренерский штаб, мы вместе не первый год. Вот и состав команды сохранился на 80 процентов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы растем как команда с каждым годом»

Каждый год селекция «Стрелы» впечатляла своими масштабами. Но в нынешнем межсезонье баланс соблюден: ушли пять игроков, пришли пятеро новых.

Два года назад, придя в «Стрелу», я не мог скрыть свой культурный шок от уровня регби в России. Поэтому мы начали с нуля, собирали команду. Были болезни роста, а сейчас у нас точечная селекция. Уровень команды стал заметно выше, поэтому и селекция соответствующая. Мы растем как команда с каждым годом. У нас полностью сформирован тренерский штаб, мы вместе не первый год. Вот и состав команды сохранился на 80 процентов. В будущее смотрим с оптимизмом.

Ваше мнение об уровне российского регби поменялось?

Да, заметно выросла конкуренция, высокая плотность результатов. К сожалению, из-за санкций я не могу сравнить уровень российского первенства с европейскими чемпионатами. Сокращен лимит легионеров в вашей лиге, я понимаю, для чего это сделано. Посмотрим, просядет или нет уровень чемпионата. Надеюсь, что российская Федерация регби сделает нужные выводы из сложившейся ситуации. Может быть, с учетом наших отношений на уровне государств сыграют сборные России и ЮАР. Но факт, что мои ребята в «Стреле» профессионально выросли. Остальное увидим после того, как пройдет первая часть нового сезона.

Красноярцы долго выстраивали свой клуб «Енисей», его инфраструктуру, долго шли к нынешним успехам. И мы в «Стреле» хотим соревноваться с ними Фото: strelarugby.ru

«Енисей» вне конкуренции, но мы в «Стреле» хотим соревноваться с ними. Время двигаться вперед»

Можно ли сказать, что постоянный чемпион России последних лет – красноярский «Енисей» вне конкуренции в нашем чемпионате?

Да, вполне. И есть тому объективные причины. Красноярцы долго выстраивали свой клуб, его инфраструктуру, долго шли к нынешним успехам. Если вы посмотрите на уровень их организации, в каких условиях живет и работает «Енисей», то поймете причины их успехов. Повторюсь, они годами шли к нынешним результатам. Я это сам видел на родине, когда играл в «Претория Буллс» (в 2000 году этот клуб был признан лучшим в мире, – прим. Т-и). Мы задали определенный уровень, и все остальные клубы пытались ему соответствовать. То же самое сейчас происходит в России с «Енисеем». И мы в «Стреле» хотим соревноваться с ними. Время двигаться вперед.

Регби на травяном газоне и на искусственном сильно разнится?

Разница есть. Я лично предпочитаю натуральный газон, всю игровую карьеру провел на травяных полях. Но поскольку Россия северная страна, большую часть года здесь зима, дожди, то естественный газон очень сложно и дорого поддерживать в оптимальном состоянии. Уровень российского регби я бы охарактеризовал как развивающийся, нам нужно привлекать болельщиков, показывать красивую игру. Поэтому мы не можем идти на компромисс и демонстрировать какое-то болотное регби. Естественным и правильным выходом из такой ситуации являются искусственные поля. Для России в этом больше плюсов – играть на синтетике, чем на болоте. Так мы можем показать более красивую игру. Мы же не футболисты, некоторым из которых врачи запрещают играть на искусственном покрытии. Третий год играем на таком поле, и ничего, никаких проблем. К тому же у регби и футбола разное финансирование!

«Стрела» стартует в первом туре чемпионата России по регби-7. Эта разновидность регби помогает или мешает подготовке к выступлениям в классическом регби-15?

Однозначно помогает. Это хорошая практика для молодых игроков, лучший плацдарм для их воспитания. В регби-7 используется мало игроков. Эта разновидность менее контактна по сравнению с регби-15. Повторюсь, этот вид регби очень хорош для развития профессиональной квалификации игроков. Для их базового развития.

Мы не можем идти на компромисс и демонстрировать какое-то болотное регби. Естественным и правильным выходом из такой ситуации являются искусственные поля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Признаю, что стало стереотипом называть «Стрелу» грубой командой»

Говорят, проблемы с игровой дисциплиной помешали «Стреле» завоевать третье место в прошлом чемпионате, было такое?

Признаю, что стало стереотипом называть «Стрелу» грубой командой. Но это не так. Наш стиль игры предполагает очень жесткую борьбу в рамках правил, мы их соблюдаем, не уступая ни пяди земли сопернику. Мы никого не хотим травмировать, пускай порой получается играть грубо, это чисто игровые моменты. Регби не балет, случаются высокие захваты, поздняя реализация. И мы наказываем ребят за такие нарушения дисциплины, штрафуем. Соглашусь, что дисциплину нужно подтягивать.

Есть понимание, как «Стрела» может добиться прогресса в новом сезоне и добраться, наконец, до медалей?

Прогнозов давать не буду, но я нахожусь в приятном предвкушении нашего прогресса. Есть давнее наблюдение в игровых видах спорта: команда строится три года. Вот и мы подошли к этому этапу. Очень надеюсь, что в новом сезоне мы выстрелим. Есть определенные наработки и соответствующие мысли. Мы приобрели достаточный опыт – как тренеры, так и игроки, чтобы сделать шаг вперед. Не хочется бросаться громкими фразами, но мы хотим быть на пьедестале почета.