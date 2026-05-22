Джентльмен Губерниев, Степанова и хейтеры и влияние Сорина: обзор недели в летних лыжах

Мы искренне думали, что после столь насыщенного новостями лыжного сезона, этот вид спорта хотя бы чуть-чуть даст нам возможность передохнуть. Но какой там - пока в нем есть Губерниев и Степанова покой нам только снится. О мужском поступке комментатора и о «незабвенных» мыслях Вероники - в материале «ТИ-Спорта».





Коллаба десятилетия: мы ждали этого с 2018 года

На дворе 2026 год, а о колких выпадах в адрес друг друга Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева мы слышим с 2018. Если помните, тогда, ещё президент ФЛГР сначала в легкой форме просила комментатора не лезть в личную жизнь спортсменов.

А потом перешла к действиям и просила «Матч ТВ» вообще не подпускать Губерниева к лыжникам. Журналист на все это лишь ехидно отвечал:

«Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», - говорил Губерниев.

В последние годы тактика обоих сменилась: Дмитрий при каждой возможности, даже в беседе с региональными журналистами, пытался задеть Елену Валерьевну, она же - отвечала лишь молчанием. Кстати, есть мнение, что если бы она могла его пару раз словесно «осадить», такого бы не происходило.

В итоге, все дошло до мая этого года. Когда сначала объявили о создании Ассоциации лыжных видов спорта и сноуборда и ее председателе Дмитрии Свищеве (хотя это уже месяца три, как все знали), а затем о встрече на троих: Свищев, Губерниев Вяльбе.

И вот, что интересно - если помните, когда у комментатора случился конфликт с певицей Ольгой Бузовой, то примирение показывали везде. И то, как Дмитрий Губерниев дарил артистке цветы тоже. В случае с Вяльбе, всё обошлось скромнее.

Подробностями поделился Свищев:

«Встреча была непростая, но конструктивная. Итог меня лично удовлетворяет. Мы все договорились о том, что будем сотрудничать и работать в новой федерации. Задач поставлено много, видов спорта много, нужна консолидация всех сил, всех людей, которые могут в этом помочь. Обсудили прошлое и будущее. Нюансы, конечно, были. Но это уже мои друзья – Елена Валерьевна и Дмитрий Губерниев – сами могут вам рассказать. Но итог лично меня удовлетворил, работаем в новой федерации», – сказал Свищев «Матч ТВ».

Губерниев же, видимо, принявший общее условие договора (дескать, всё, что было в Вегасе, остается в Вегасе), в своих социальных сетях отметился коротким: встреча прошла, работаем на благо российских лыж. И добавил, что принес Вяльбе извинения.

Здесь важно отметить, что за два часа до исторической встречи наше издание говорило со знаменитым журналистом. И он даже собирался подарить Вяльбе цветы. Но дошёл ли столь ценный подарок до адресата - главный вопрос, который остался после этой встречи.

Степанова и ее фантазии

Бенефициаром раздражения в российских лыжных гонках без сомнения является олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Если посмотреть ее интервью, то она каждой бочке может быть затычкой. Иногда кажется, что Вероника с легкостью бы вписалась одновременно и в «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», и в «Мужское и женское» на Первом канале.

При желании и в «Пусть говорят» бы «залетела» экспертом. Но только вот ее фразы в СМИ сильно расходятся с её результатами - победы маломальски, эпизодичны и о них никто не помнит. А сейчас, когда вернется Терентьева, так и подавно.

Но Вероника предана своей системе. И на днях порассуждала о хейтерах:

«В любом году – сколько себя помню. В любом месте – от пляжей Тихого океана до подмосковного пруда. Как только становится жарко, на берегу всегда появляется мужик лет 50 в микроскопических плавках и с огромным животом в духе «беременна на 8-м месяце» – и часами загорает на солнце. Уверенный и непоколебимый. Я так не поняла, это один вариант, который клонировали в секретной лаборатории, или индивидуальные особи. В любом случае, именно так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера. Он не просто так на берегу стоит – он очередной комментарий придумывает», – написала Степанова.

Когда не можешь весь сезон давать стабильный результат, наверное, только и остается, по его окончании, напоминать о себе вот такими изредка важными постами.

Сорин пошел на биатлон

Но, как говорится, не только объединениями и скандалами едино это лыжно-биатлонное братство. Вот, например, и позитивная новость - с биатлонистами, супругами Каримом и Анастасией Халили будет работать лыжный тренер Егор Сорин. Об том рассказал сам биатлонист:

«Да. Также продолжим тренироваться с Анастасией. Андрей Викторович Прокунин будет отвечать за стрелковую подготовку. И с этого года Егор Владимирович Сорин будет отвечать за функциональную часть», — сказал Халили «Матч ТВ».

Тут надо отметить, что Сорин расширяет спектр своего влияния. Вы наверняка помните, что у него в группе - Коростелев, Непряева, Степанова, Терентьева. И сейчас добавятся еще и биатлонисты. Ну что ж, это говорит только об одном - методики специалиста работают.