Россияне стали чаще читать новости в 2025 году – исследование

В марте 2025 года россияне стали уделять новостному контенту в два раза больше времени, чем годом ранее. Наибольший интерес вызывают темы происшествий, политики, спорта, мировых событий, шоу-бизнеса и экономики. Такие данные приводит «Дзен».

Глубина просмотра новостей выросла на 75%. Сейчас за один сеанс пользователи просматривают в среднем восемь сюжетов, тогда как в октябре 2024 года этот показатель был равен пяти. При этом количество новостных материалов на платформе за год увеличилось на 42%.

Ранее «Дзен» совместно с Mediascope запустили бета-версию нового инструмента для измерения охватов СМИ. Методология анализа основана на проекте Cross Web от Mediascope, который учитывает все население России старше 12 лет.