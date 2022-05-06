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Ру Тат
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Политика
6 мая 2022  01:32

Джен Псаки покинет пост пресс-секретаря президента США

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Джен Псаки уходит с поста руководителя пресс-службы президента Соединенных Штатов. Она перестанет работать в Белом доме с 13 мая, передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить Джен за высокий профессионализм, прямое и искреннее общение с американским народом с присущим ей чувством юмора», - цитирует Джозефа Байдена его пресс-служба.

На смену Псаки придет ее заместитель Карин Жан-Пьер. Она занимает пост старшего заместителя пресс-секретаря и заместителя помощника президента США. 

В команде Байдена она находилась еще в годы президентства Барака Обамы. Жан-Пьер также работала на телеканалах NBC и MSNBC, занимала должность политдиректора Белого дома при Обаме, работала в городском совете Нью-Йорка.

#США #белый дом
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